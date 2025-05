Vitória y Defensa y Justicia empatan y la Universidad Católica sonríe en el grupo B de la Copa Sudamericana

Vitória firmó en la ciudad brasileña de Salvador un empate 1-1 con Defensa y Justicia que hace mucho daño a ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar desde el Grupo B a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Vitória quedó estacionado en el tercer puesto con 3 puntos, misma renta de el Halcón, colista de la zona.

Lea: Copa Sudamericana: Cerro Largo y Universidad Católica ponen en juego la cima

El telón de la cuarta fecha caerá este jueves en Montevideo, cuando la Universidad Católica de Ismael Díaz y compañía, que lideran con 7 puntos, visiten al segundo con 4, Cerro Largo.

A los octavos de final de la Copa Sudamericana avanzarán los líderes de los ocho grupos, y el ganador de una serie directa entre los segundos clasificados, y los terceros procedentes de la fase de grupos de la Copa Libertadores. De allí la presión que se extiende sobre el equipo brasileño y el argentino a falta de dos jornadas para el fin de la fase de grupos.

Edu puso hoy adelante al equipo rojinegro en el minuto 36, pero Gastón Togni dejó todo igual en el 55 del partido jugado en el estadio Barradão.

Un claro error del portero Bolonia, que dejó caer la bola a pies de Edu, quien anidó el balón en el centro del arco. El once dirigido por Thiago Carpini dominó el partido por largos pasajes, pero no pudo ampliar la ventaja.

Esa carencia para definir hizo que los comandados por el interino Tobías Kohan reaccionaran en los primeros compases del segundo tiempo. A los 55 minutos, tras una falta de Hugo, Togni ejecutó un tiro libre desde el extremo derecho del área rojinegra.

La pelota terminó estampada en el ángulo, a pesar de los esfuerzos del portero, que llegó a rozar el cuero pero no consiguió frenar el empate. Durante los diez minutos finales, la pelota fue de arco en arco, sin éxito.

Un cabezazo de Carlinhos casi revive al equipo local, aunque la bola se desvió y terminó con una jugada de peligro en su arco.

Matías Miranda pateó desde fuera del área, una pelota que acabó en manos de Arcanjo.

El atacante Janderson pateó, pero el disparo fue al centro de la portería.

Lo volvió a intentar Carlinhos, que invadió el área por la banda derecha y pateó un remate con mucha fuerza pero poca definición, haciendo que el balón vuele por encima del arco.

