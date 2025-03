Hasta el momento, la Conmebol lanzó una breve nota en su cuenta de X en la que rechaza tajantemente cualquier acto de racismo o discriminación de cualquier tipo y adelantó que implementarán las correspondientes medidas disciplinarias, y se están evaluando acciones adicionales en consulta con expertos en la materia.

Ayer, durante el partido, los futbolistas brasileños denunciaron los hechos al árbitro, que decidió no interrumpir el partido.

Al concluir el encuentro, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por las vejaciones.

"¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido?", declaró el brasileño.