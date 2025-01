Le podría interesar: Ancelotti esquiva el nombre de Alexander Arnold pero no cierra la puerta al mercado

Al no considerar la acción como agresión , el futbolista brasileño podrá jugar la Supercopa de España y cumplirá su sanción en LaLiga EA Sports.

El colegiado César Soto Grado, del comité riojano, señaló en el acta el motivo de la expulsión de Vinícius por " golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada , sin estar el balón en disputa, empleando una fuerza no insignificante".

Según el acta de dicho Comité, la sanción al delantero del Real Madrid , Vinícius Junior , "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido", por lo que se le impone además una multa accesoria de USD 724 al club y de USD 620 al propio jugador .

El club blanco expone que la acción que costó la tarjeta roja a Vini se produjo tras recibir el delantero brasileño " insultos racistas graves ", que denuncia " no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro". Y apunta además a "omisiones" en las imágenes proporcionadas al colegiado por el VAR, al omitir "la provocación previa mediante agresión" de Dimitrievski .

El Comité de Disciplina dictaminó que "no concurre a juicio ninguno de los supuestos que permitan apreciar un error material manifiesto", ya que "las imágenes aportadas permiten apreciar de forma inequívoca la acción recogida en el acta, que el propio Club no niega, no pudiendo sustituir el criterio técnico del colegiado en la apreciación del hecho producido".