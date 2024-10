De acuerdo a la información del periodista internacional y especialista en fichajes europeos, Fabrizio Romano, asegura que el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. no asistirá a la ceremonia del Balón de Oro al enterarse que no ganará dicho reconocimiento. Esto, tras una filtración de una supuesta lista oficial, donde el ganador sería Rodri, mediocampista del Manchester City.

El brasileño de 24 años era el gran favorito a ganar el Balón de Oro, pero esta filtración, que al parecer cuenta con cierto grado de credibilidad, deja fuera del premio a uno de los mejores jugadores del mundo, razón por la cual no asistirá a dicho evento.

"Vinicius Jr. no viajará a París porque en el Real Madrid saben que no ganará el Balón de Oro. A la ceremonia no acudirá ningún representante del Real Madrid. Ni Florentino Pérez, ni Vini Jr, ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham", asegura Romano en su cuenta oficial X.

Además, Romano indicó que en medida de protesta y al sentirse desconformes, toda la delegación e invitados del Real Madrid no asistirá a dicha ceremonia.

La ceremonia del Balón de Oro 2024 está pactada a iniciar a las 14:00, horario de Ecuador, este lunes 28 de octubre.