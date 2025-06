En un momento de la conversación, James se notó bastante sorprendido por las palabras del astro argentino mientras respondía: "Pero, ¿por qué? yo no he dicho nada" .

En la Copa América del 2024, donde Argentina venció a Colombia 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez, James afirmó que Messi y Argentina se vieron beneficiados tras recibir un trato de favor indebido por parte del árbitro brasileño Raphael Claus.

"Hicimos una excelente Copa América. Obviamente, queríamos el título, pero no ganamos la copa por cosas externas, creo, el árbitro favoreció a Argentina. No nos pitó penaltis. Para mí, uno claro". expresó en el programa Los Amigos de Edu.