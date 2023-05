Vicepresidente del FC Barcelona advierte de que "si no hay salidas", Messi no podrá regresar

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, advirtió este jueves de que, "si no hay salidas", el retorno de Leo Messi al club azulgrana el próximo verano será inviable.

En una entrevista concedida al 'Tot costa' de Catalunya Ràdio, Romeu se mostró "convencido" de que La Liga "no podrá obstáculos y dará su visto bueno" al plan estratégico que le ha presentado el Barça para las dos próximas temporadas.

Si finalmente es así, el club podrá operar en el próximo mercado de fichajes con la norma 1/1. "El plan de viabilidad lo que nos da es la garantía de que la cuenta de explotación esta cuadrada, pero otra cosa es el 'fair play' financiero. Es decir, que si entras 10 millones de masa salarial tendrás que sacar otros 10 para compensarla. Si hay entradas, tendrá que haber salidas", apuntó.

Ese plan de viabilidad que ya está en manos de La Liga contempla la rebaja de unos 200 millones de euros en gastos, pero para fichar de nuevo a Messi el Barça tendrá que vender jugadores.

Aún así, el vicepresidente económico de la entidad azulgrana dejó entrever que el retorno del astro argentino es una operación viable. "Ya hemos trabajado en situaciones más complejas", recordó.

Eduard Romeu aseguró, no obstante, que el Barcelona no ha hecho "ninguna valoración" de lo que supondría que el ahora delantero del PSG volviera a vestir de azulgrana. "Su vuelta sería un tema más social que económico. No tenemos un cálculo de lo que puede generar Messi", insistió.

Respecto a la masa salarial de la plantilla del primer equipo de fútbol, Romeu apuntó que la próxima temporada será de unos 480 millones de euros (llegó a ser de 655 millones la temporada 2020-21).

"Ya empezaremos a estar en las cifras que nosotros pretendíamos", destacó el vicepresidente del club catalán, quien adelantó que el objetivo que se ha marcado la actual junta directiva es "no superar los 550 millones de euros de masa salarial contando todas las secciones".