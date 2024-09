La versión del camarógrafo agredido por el Dibu Martínez en la derrota de Argentina contra Colombia

Jhonny Jackson, operador de la cámara que Dibu empujó, brindó su versión de lo ocurrido para el canal donde trabaja, RCN. "Dibu, hermano. ¿Cómo estás?, soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia", empezó diciendo Jhonny para posteriormente pasar a la versión.

"Dan el pitazo final, y yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones. Lo veo al Dibu y me acerco a él, cuando de la nada me golpea la cámara. Me dio mucha rabia, porque al igual que él, estoy trabajando, sólo estaba operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada", reveló el operador.