Un club búlgaro homenajea a histórico exdelantero tras darlo por muerto por error

El club búlgaro de Primera División Arda Kardzhali rindió homenaje este miércoles a su exdelantero Petko Ganchev, dos semanas después de haber guardado por error un minuto de silencio en su memoria al creer que había fallecido.

Ganchev, de 78 años y máximo goleador histórico del equipo, asistió al estadio invitado por el club para presenciar la victoria en casa por 4-0 contra el Cherno More Varna, y recibió una camiseta con su nombre y el número nueve, según informó la Radio Nacional de Bulgaria (BNR).

Lea: Barcelona SC sumó USD 330 mil como premio por ganarle a Independiente del Valle en la Copa Libertadores

"¡Una vez más, le pedimos disculpas a Petko Ganchev por el error que cometimos hace dos semanas!", reiteró el club en su perfil de la red social Facebook.

Hace dos semanas, el estadio del Kardzhali guardó un minuto de silencio en memoria del exdelantero antes del partido contra el Levski por su presunto fallecimiento, pero poco después se descubrió que estaba vivo.

"He resucitado y estamos vivos y bien. ¡Por ahora!", dijo hoy con humor Petko, que cumplirá 79 años en junio, y asegura haber perdonado a su querido club.

Con la victoria de este miércoles, Arda se consolida entre los cuatro primeros clasificados de la liga búlgara, que lidera el Ludogorets. En una reciente entrevista, Ganchev aseguró que lo sucedido fue estresante y que tuvo que tranquilizar a muchos amigos y familiares."Mientras volvía a casa en coche, mi teléfono empezó a sonar sin parar", relató Ganchev al digital Blitz sobre lo sucedido hace dos semanas.

"Aparqué frente a casa, entré y mi esposa apareció llorando, gritando: '¡Petko, Petko, anunciaron en la televisión que habías muerto!'", agregó."No podía entender qué me decía ni qué había pasado. Que te entierren en vida es bastante estresante, la verdad", resumió.

El Arda se dio cuenta rápido del error y publicó un mensaje de disculpas en su página de Facebook antes de que terminara el partido.

Ganchev, quien jugó durante cinco años en el Arda, comentó que el director deportivo del club, Ivaylo Petkov, lo llamó para disculparse. "A veces pasan estas cosas, pero la situación no fue fácil", dijo Ganchev.

"Me llamó tanta gente: familiares, amigos, conocidos y no tan conocidos. La situación no fue agradable, pero al final hay que ser positivos", concluyó.