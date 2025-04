La organización rojiblanca exige que la UEFA haga pública la versión íntegra del vídeo y el audio de la jugada. En caso de no recibir respuesta, advierten que interpretarán la acción como un acto de mala fe, no solo un error arbitral, y consideran que la competición ha sido adulterada. Además, critican que no se haya ofrecido una compensación deportiva, como la repetición de la tanda de penales.

Cabe recordar que el partido terminó 1-0 a favor del Atlético en los 90 minutos, igualando la eliminatoria global 2-2 tras el 2-1 de la ida para el Real Madrid.

En los penales, el tanto anulado al argentino Julián Álvarez habría supuesto el 2-2 en la tanda. Tras ello, Federico Valverde puso el 3-1, Ángel Correa acercó con el 3-2, pero Marcos Llorente erró el penalti decisivo antes de que Antonio Rüdiger sellara el pase merengue a cuartos de final con el 4-2 definitivo en favor del Real Madrid.