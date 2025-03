Courtois se enfadó con Tedesco y con la Federación en junio de 2023, al considerar una ofensa a su veteranía que no se le otorgase el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin De Bruyne, y que el distintivo recayera sobre Romelu Lukaku.

Courtois abandonó aquella concentración, estuvo fuera de la selección varios meses por lesión y al volver a ponerse los guantes retrasó su regreso al combinado nacional para recuperarse plenamente. Finalmente, anunció que no volvería a jugar con Bélgica mientras Tedesco estuviera en el banquillo.

Ahora las cosas han cambiado, Garcia ha hablado con el portero y da por solucionado el problema, si bien aún no ha decidido el orden de capitanes.

"La decisión será mía. Sé que la tradición en Bélgica y en otros sitios es considerar al jugador con más internacionalidades para ser capitán. Si me encaja, seguiré esa tradición. Si no, no", bromeó el seleccionador francés, quien dijo que no tiene claro que vaya a tomar esa decisión en marzo.