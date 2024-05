The Strongest, con presencia ecuatoriana en cancha, golea a Huachipato en Copa Libertadores

Huachipato, un club del llano, se vio muy inferior a su rival boliviano en la altura de La Paz para disputar este partido de Copa Libertadores. The Strongest tiene en sus filas a dos ecuatorianos, el defensa Darío Aimar, ex Barcelona SC; y el delantero Brayan Angulo, ex Emelec; comandados por el estratega español, Ismael Rescalvo.

The Strongest con esta victoria, clasificó directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores y se mantiene como líder del grupo C con 10 puntos.

Los ecuatorianos sí son tomados en cuenta por Ismael Rescalvo, actuando con regularidad tanto en el torneo boliviano, como en Copa Libertadores. Este miércoles 15 de mayo, Darío Aimar actuó todo el cotejo, mientras que el 'Cuco' Angulo ingresó a los 82' para anotar luego el gol de penal en los minutos de adición.