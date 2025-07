Testigos revelan una nueva versión del trágico accidente, en el que murió Diogo Jota

¿Existe una nueva versión de la muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva? La principal causa del trágico accidente de estos dos futbolistas es el exceso de velocidad, según la Guardia Civil de España.

Sin embargo, los testimonios de dos testigos negaron que la velocidad fuera factor determinante en este trágico accidente y culparon al estado deficiente de la autovía A-52 a la altura de Cernadilla, Zamora, España.

“La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Filmé, me detuve, agarré el extintor e intenté, pero debido al impacto del accidente, no pude hacer nada", dijo José Azevedo para el medio portugués Correio Da Manha.

“Me adelantaron con total tranquilidad, sin exceso de velocidad. Ese día ni siquiera sabía quién era; me enteré al día siguiente. Compartí el vídeo con mi mujer, y por la mañana supe que eran los hermanos en el coche. Les doy mi palabra de que no iban a exceso de velocidad, con total tranquilidad”, agregó.

“Conduzco por esta carretera todos los días, de lunes a sábado, y sé que no sirve para nada. He visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos”, añadió.

Por su parte, José Aleixo Duarte recalcó el “mal estado” de la carretera A-52, un aspecto que podría haber influido en el desenlace fatal.

Tras el accidente, los investigadores hablaron en un primer momento de un posible reventón de un neumático en el momento en que el automóvil estaba realizando un adelantamiento.

Jota, quien con 28 años se casó el pasado 22 de junio con su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos, iba camino de Santander (norte de España) cuando sufrió el accidente.

Según los medios, su intención era tomar un ferri desde allí hasta Inglaterra porque se le había desaconsejado tomar un avión debido a una reciente operación en un pulmón.

Diogo Jota se unió al Liverpool en 2020 por 49 millones de euros, después de varias temporadas en Wolverhampton.