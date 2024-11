¿Por qué es tendencia el futbolista Enzo Fernández?

El nombre de Enzo Fernández es tendencia a nivel mundial, esta vez no por su habilidad en el terreno de juego, sino por su vida privada. Su esposa por medio de sus redes sociales confirmó la separación del futbolista argentino.

La influencer Valentina Cervantes publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde menciona su ruptura con Enzo Fernández, quien actualmente juega en el Chelsea y es compañero de Moisés Caicedo.

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos", indicó.

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras, donde no las hay", finalizó.

