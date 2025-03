El abogado en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, apuntó que el TAS resolvió que la FEF no tuvo culpa al inscribir los jugadores de Emelec , ya que la FIFA cambió el asunto de referencia por error del sistema.

Además, el TAS señaló que la Federación Ecuatoriana no es reincidente en este tipo de situaciones y concluyó que la sanción no debe ser pasible porque la FEF no fue debidamente notificada de la decisión del 14 de septiembre del 2023.