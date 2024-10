Una árbitra turca fue suspendida por un supuesto video íntimo con un inspector

Escándalo en el fútbol turco. La joven árbitra de 24 años, Elif Karaarslan, llamó la atención del fútbol mundial al protagonizar una controversia tras la filtración de un video íntimo en el que supuestamente aparece junto al inspector de árbitros del balompié de ese país, Orhan Erdemir.

La Federación Turca de Fútbol (TFF), tomó cartas en el asunto y suspendió a Karaarslan lo que provocó un cruce de comentarios entre aficionados del fútbol turco.

Días después, Karaarslan dejó el silencio y se pronunció sobre el tema, afirmando que no es ella la del video. "No soy esa mujer, no tiene nada que ver conmigo".

Profundizando, Karaarslan apunta que el video es falso, ya que fue creado por inteligencia artificial.

Sobre Orhan Erdemir, quien también está involucrado en la polémica, es un árbitro internacional retirado que actualmente colabora a nivel dirigencial en Turquía.

Según el diario LM Neuquén, Erdemir, confesó que su figura ha sido destruida y que ha perdido a su familia.