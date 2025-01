El nivel de Kendry Páez durante el Sudamericano sub 20 con la selección de Ecuador no ha sido el esperado durante la fase de grupos, pero Eduardo Hurtado defendió al jugador de las críticas.

El Tanque reconoció que Kendry no ha sido la estrella de la mini Tri en las dos primeras fechas, pero aclaró que aún tiene la oportunidad de mejorar.

"Yo hasta ahora confío en que pueda levantar mucho su nivel, no lo ha hecho. Jugó el primer partido contra Bolivia y no pasó nada, contra Colombia tampoco. Lo que queremos es recuperar a este jugador y esperábamos que en esta Selección Sub 20 él pudiera ser ese jugador tan importante", dijo Hurtado.

El exjugador complementó que: "pero nos estamos dando cuenta de que todavía le cuesta mucho a Kendry alcanzar ese nivel que lo llevó a la Selección mayor y a ser figura en Independiente del Valle", en El Canal del Fútbol.