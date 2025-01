Rayados de Monterrey, cuya plantilla dirige el argentino Martín Demichelis, negocia la incorporación del defensa español Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid, según confirmó este jueves 30 de enero el presidente deportivo de la entidad, José Antonio Noriega.

"Está en la lista y es una opción real dentro de otras posibilidades, pero todo puede pasar como siempre en las negociaciones. La negociación está en camino, junto con otras", explicó a su llegada al aeropuerto de Monterrey.

El conjunto de Demichelis necesita de un central, después de la lesión de Carlos Salcedo, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en su primer entrenamiento.

Salcedo llevaba menos de un día de haberse integrado al Monterrey como nuevo fichaje y en su primera práctica sufrió una lesión que lo dejará varios meses fuera de las canchas.

"Me encantaría el fichaje de Sergio Ramos, se diera o no. Sumar a un jugador con la trayectoria, personalidad y jerarquía de Sergio sería algo importante”, comentó Demichelis, ex DT de River Plate, en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Atlas, en la cuarta jornada del torneo Clausura 2025.

