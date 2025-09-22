Sergio Busquets no renovará con el Inter Miami y dirá adiós al fútbol

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sergio-busquets target=_blank>Sergio Busquets</a></b>, mediocampista español campeón del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank>Mundial</a></b> 2010, tiene previsto retirarse del fútbol profesional al finalizar su contrato con el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-miami target=_blank>Inter Miami</a></b> en <b>diciembre del presente año</b>. Se espera que<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/FC-Barcelona target=_blank></a></b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-renovara-con-el-inter-miami-MD10134833 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>