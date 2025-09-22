Sergio Busquets no renovará con el Inter Miami y dirá adiós al fútbol

Sergio Busquets, mediocampista español campeón del Mundial 2010, tiene previsto retirarse del fútbol profesional al finalizar su contrato con el Inter Miami en diciembre del presente año.

Se espera que Sergio anuncie su retiro a través de un video por sus redes sociales, siguiendo el mismo formato que utilizó para comunicar su emotiva salida del FC Barcelona en 2023. En el club catalán, Busquets forjó una carrera de más de 700 partidos, ganando tres UEFA Champions League y siete ligas españolas.

Actualmente, las gaviotas están en carrera por los playoffs de la MLS tras una reciente victoria de 3 a 2 sobre el DC United, un partido en el que Lionel Messi anotó un doblete y tuvo la presencia de Busquets.

En su trayectoria con el Inter Miami, el mediocampista ha acumulado 103 partidos, registrando un gol y 15 asistencias.