Fútbol Internacional
14 oct 2025 , 16:43

Senegal, Costa de Marfil y Arabia Saudita se clasifican al Mundial 2026

Senegal, Costa de Marfil y Arabia Saudita se clasificaron al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados unidos, Canadá y México

   
    Sadio Mané celebra la clasificación de Senegal al Mundial 2026( AFP )
Este martes 14 de octubre, tres nuevas selecciones aseguraron su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Senegal, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

Senegal selló su clasificación con una contundente victoria por 4-0 ante Mauritania, con un doblete de su estrella Sadio Mané, figura clave en el equipo dirigido por Aliou Cissé. Será la cuarta participación mundialista para los Leones de la Teranga, tras haber estado presentes en 2002, 2018 y 2022.

Costa de Marfil también consiguió su boleto al vencer 3-0 a Kenia, consolidando su dominio en la fase clasificatoria africana. Al igual que Senegal, los marfileños jugarán su cuarto Mundial, tras haber participado en 2006, 2010 y 2014.

Lea también: Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas

Por su parte, Arabia Saudita logró clasificar al Mundial tras empatar 0-0 con Irak en Yedá, en un duelo correspondiente al Grupo B de las eliminatorias asiáticas. El conjunto dirigido por el francés Hervé Renard necesitaba solo un punto, mientras que Irak estaba obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Con esta clasificación, los Halcones Verdes disputarán su séptima Copa del Mundo, tras haber estado presentes en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero con 48 selecciones participantes.

