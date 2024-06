Ecuador, fuerte contra rivales discretos, pero temeroso y sin ideas contra Selecciones dignas

Mucho se ha criticado la dirección técnica del estratega español, Félix Sánchez Bas . El cual desde las alineaciones deja muchas dudas en un gran sector de los ecuatorianos que no llegan a comprender cómo se plantará Ecuador en cancha desde un inicio.

Por otro lado, Ecuador no muestra una actitud determinante contra los rivales que le imponen un mayor esfuerzo y sacrificio. Una de las posibles razones es que sientan temor de avanzar, perder la pelota y quedar desprotegidos en la parte de atrás, causando un gol en contra.

El hecho está en la intención, si no se prueba o se intenta, nunca se sabrá qué es lo que puede lograr esta Selección. La Tri tiene buenos jugadores jóvenes, dinámicos, atrevidos y con ganas de salir a ganar, pero si las directrices del entrenador no alimentan esa actitud e intenciones de los jugadores, no se llega a buen puerto.

Hoy, el medio ecuatoriano, exige al DT español que sea un poco más atrevido, ordenado y que vaya definiendo su esquema para que los jugadores se vayan sintiendo cómodos; objetivos fundamentales que al parecer no ha logrado Sánchez Bas, cuestionándose dicho salto de calidad que se prometió cuando este se incorporó.