Muchos seleccionados tricolores han manifestado su preferencia por jugar en Guayaquil, debido a que la mayoría de jugadores ya no militan en el fútbol nacional , más bien las ligas europeas, donde el factor altura no les representa mayor problema.

Beccacece, en una rueda de prensa este martes 11 de marzo se pronunció sobre este tema y dijo lo siguiente: "sabemos que la mayoría de nuestros jugadores ya no juega en la altura y no es lo mismo, pero no han tenido ningún problema en venir acá y jugar en Quito. Nosotros representamos a Ecuador, y Ecuador no es ni Quito ni Guayaquil, es todo el Ecuador".

Con estas palabras, el DT de la selección ecuatoriana manifestó claramente que no tendrán ningún problema con jugar en Quito, aunque tampoco descartó el hecho de desarrollar algún encuentro en el puerto principal.

Ecuador reanudará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas cuando el próximo viernes 21 de marzo reciban en Quito a Venezuela a las 16:00.