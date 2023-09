El entrenador de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas, el 13 de marzo de 2023. El estratega español llegó en un duro y complicado momento a la tricolor. Gustavo Alfaro dejó de ser el entrenador, con quien consiguió su cuarto Mundial, los menos tres puntos por el Caso Byron Castillo y las deudas que tenía la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A pesar de que el panorama era más negativo que positivo, Bas prefirió agarrar este reto y ponerlo en marcha. Así fue. Su primer cotejo como entrenador de la Tri lo perdió 3-1 contra Australia, pero dejó un buen sabor de boca, ya que se pudo ver a los jugadores con la impronta del nuevo DT.

En su segundo encuentro bajo el mando de la Tri derrotaron 2-1 a la misma Australia, luego vencieron a Bolivia y Costa Rica. Por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se va a desarrollar en Estados Unidos, Canadá y México, perdieron contra Argentina por 1-0 con gol de Lionel Messi.

El español de 47 años llegó al Juvenil A del FC Brcelona en 1996, donde realizó un trabajo largo que duró una década. Llegó a Qatar en 2006 para ser parte del Aspire Academy.

Al ver su trabajo en la parte formativa, los qataríes lo llevaron a dirigir las selecciones juveniles del país, pasando por la Sub 19, Sub 20 y Sub 23, para llegar a la Mayor en 2017 y dirigir la última Copa del Mundo.

Lea también: Félix Sánchez Bas descarta lesión en Moisés Caicedo: "Todos han entrenado con normalidad"