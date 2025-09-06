La selección de Ecuador entrenó en el estadio Monumental previo al partido ante Argentina

Este <b>sábado 6 de septiembre</b>, la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador</a> realizó su primer entrenamiento en el <b>estadio Monumental de Guayaquil</b>, en preparación para el partido frente a <b>Argentina</b>, correspondiente a la últi<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/enner-valencia-ultimo-partido-ecuador-argentina-eliminatorias-AH10069669></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>