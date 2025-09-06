Fútbol Internacional
06 sep 2025 , 14:55

La selección de Ecuador entrenó en el estadio Monumental previo al partido ante Argentina

El martes 9 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrentará a Argentina por el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas

   
  • La selección de Ecuador entrenó en el estadio Monumental previo al partido ante Argentina
    Entrenamiento de la selección de Ecuador previo al partido ante Argentina por Eliminatorias( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Este sábado 6 de septiembre, la selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento en el estadio Monumental de Guayaquil, en preparación para el partido frente a Argentina, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor arribó al país el viernes 5 de septiembre, tras empatar 0-0 ante Paraguay, en un resultado histórico: fue la primera vez que Ecuador logró sumar puntos como visitante en territorio paraguayo durante una Eliminatoria, ya que hasta entonces solo había sufrido derrotas.

Ahora, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece buscará cerrar su participación en este proceso clasificatorio con una victoria ante la actual campeona del mundo, que no contará con Lionel Messi por decisión técnica.

Lea también: Enner Valencia jugará su último partido con Ecuador por Eliminatorias frente a Argentina

Por parte de Ecuador, la principal novedad es el regreso de Moisés Caicedo, quien se perdió el partido anterior por una molestia muscular.

Además, este compromiso marcará el último partido de Enner Valencia en unas Eliminatorias, tras anunciar su despedida de la competición.

El encuentro se disputará el próximo martes 9 de septiembre a las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental Banco Pichincha y será transmitido en vivo por Zapping.

Temas
Argentina
Selección Ecuador
Eliminatorias
entrenamiento
Eliminatorias Mundial 2026
Ecuador
Noticias
Recomendadas