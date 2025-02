Hernán Galíndez: "Le guste a quien le guste, yo soy ecuatoriano. No me siento extranjero"

El arquero de la selección de Ecuador y que actualmente defiende el arco de Huracán en la Liga Profesional de Argentina, Hernán Galíndez, en una entrevista con diario Olé se refirió a la polémica en la que se vio envuelto cuando fue capitán de la Tri y recibió críticas por su capitanía y nacionalidad.

"En la selección me pasó que la primera vez que usé la cinta de capitán recibí muchas críticas a las cuales no respondí. Lo que me molestó fue que, después de tantos años en Ecuador y en la Selección, me sigan diciendo extranjero. Yo no me siento un extranjero en Ecuador", confesó Galíndez.

"Me pueden criticar por mi forma de atajar, no tengo ningún problema, pero que no se metan con mi nacionalidad, porque a mí no me la regaló nadie. Yo fui ecuatoriano porque quise ser ecuatoriano", agregó.

"Me molestó mucho y hablé con Enner que es el capitán. Hoy existe un grupo de capitanes, pero obviamente comandado por Enner. Recibí un apoyo muy importante de él y después de hacer un gol en un amistoso me vino a abrazar. Tratamos de que no se hiciera más polémica de la necesaria, pero el lugar en la Selección a mí me costó muchísimo. Es un privilegio ir a cada convocatoria", finalizó el guardameta con respecto al tema de la polémica.