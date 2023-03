Selección de Ecuador: Gustavo Alfaro habría rechazado dirigir a Estudiantes de Argentina

Gustavo Alfaro, el ex de la selección ecuatoriana de fútbol no se retirará del balompié, no al menos en los próximos meses, ya que según reportan desde Argentina, Estudiantes de La Plata intentó negociar por sus servicios.

Según el reconocido periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Alfaro estuvo en la mira del cuadro 'Pincharrata' para la temporada en el fútbol argentino, pero el ex de Boca Juniors rechazó la oferta.

Alfaro habría comunicado su interés de seguir dirigiendo fuera de territorio argentino, buscando mantenerse en la élite deportiva, sin dar a conocer si busca selecciones nacionales o comandar a nivel de clubes.

Cabe recordar que por el momento, Alfaro mantiene una disputa que podría llegar a la justicia deportiva contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por reclamo de salarios y premios económicos por clasificar al Mundial de fútbol disputado en Qatar durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

Por su parte, Ecuador sigue buscando a su nuevo director técnico, luego de conocerse que Ricardo Gareca no llegará a la 'Tricolor'.