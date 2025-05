Segundo Castillo: "El responsable soy yo, cuando no se gana hay que poner la cara"

El entrenador de Barcelona Sporting Club, Segundo Alejandro Castillo, den rueda de prensa analizó la derrota de su equipo contra River Plate por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"El equipo hoy compitió frente a un rival que seguro va a pelear por este torneo. Hoy estuvimos bien, con mucha dinámica y los goles fueron por cosas puntuales. No siento que ellos nos superaron, pero fueron efectivos", dijo el estratega ecuatoriano.

“El responsable soy yo, cuando no se gana hay que poner la cara, no tengo problema con eso. No vamos a tirar la toalla, intentaremos pelear y el equipo tiene que sacudirse", añadió.

“River es un equipo rápido, quisimos jugar por las bandas, por ahí creamos para marcar dos goles. Tenemos que mejorar y aún hay dos partidos en la Copa Libertadores”, agregó.

Actualmente, Barcelona SC se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos y su próximo rival en este torneo será Universitario, el 14 de mayo en Lima.