Segundo Castillo elogió a Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate

El entrenador de Barcelona Sporting Club, Segundo Alejandro Castillo, fue uno de los invitados especiales al lanzamiento de la nueva camiseta de la selección de Ecuador por los 100 años del fútbol de nuestro país.

Allí, el estratega ecuatoriano dialogó con los medios de comunicación y elogió al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a quien se enfrentará por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Marcelo Gallardo es un entrenador con mucha jerarquía, que ha hecho un trabajo espectacular. Él ha sido campeón de la Libertadores y ha ganado muchos títulos con River", dijo Castillo.

"Estoy complacido por enfrentar a este tipo de entrenadores, como Marcelo Gallardo o Fabián Bustos (DT Universitario), y también al técnico de Independiente del Valle, no hay que dejarlo de lado. Veremos a técnicos capacitados y ojalá podamos pasar la fase de grupos", añadió.

Sobre el combinado tricolor: "Para uno como jugador es especial, porque cada partido que tiene con la selección es un sueño que tienes desde niño".

"Me quedo con los partidos de Eliminatorias, porque sin ellos no se puede llegar al Mundial y me voy con el partido ante Uruguay, donde cerramos la clasificación para Brasil 2014. Es un partido que marcó mucho", finalizó.