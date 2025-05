El director técnico de Barcelona SC, Segundo Castillo, habló en rueda de prensa luego de la derrota 1-0 frente a Universitario de Deportes en Lima, resultado que deja al cuadro torero al borde de la eliminación en la Copa Libertadores.

"El equipo compitió, hizo un gran esfuerzo, peleó hasta el final. Estos partidos de Libertadores son de detalles. Ellos pudieron convertir en una jugada, el equipo intentó por momentos claros y por momentos no. Nos vamos con un resultado que no queríamos, pero tenemos que pelear hasta el final en este torneo", empezó hablando el estratega ecuatoriano.

Castillo analizó el trámite del encuentro, argumentando a favor del uso del doble 9 en el segundo tiempo: "era un partido donde no sufríamos tanto. Pero llegó esa jugada y nos anotaron. Lo que hicimos fue refrescar la parte ofensiva y por eso pusimos doble 9".

El entrenador también rechazó las críticas sobre el estado físico del equipo: "No podemos decir que físicamente estamos mal, yo comparto con ellos en los entrenamientos. El equipo no viene ganando en Copa y con una seguidilla de partidos, pero eso no quiere decir que estemos jugando mal", afirmó, respaldando el compromiso del plantel.

Para cerrar, Castillo detalló: "es criterio de ustedes si hay jugadores que están o no en bajo nivel. Nosotros escogemos los que están para jugar. Están acostumbrados a ver su mejor versión, pero trataremos de ir corrigiendo para mejorar".