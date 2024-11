Sebastián Beccacece: "Los jugadores juegan para su gente, lo importante es que los chicos se entregaron al máximo"

Después de la victoria de Ecuador 4-0 sobre Bolivia, Sebastián Beccacece, analizó este cotejo que significó su segundo triunfo desde que llegó al banquillo tricolor.

"Estuvimos muy bien 11 contra 11, imagínate con un hombre más, se notó más la superioridad. Hay una tendencia a pensar que el jugador ecuatoriano se relaja y quedó demostrado que no es cierto porque compitieron hasta el pitazo final", dijo el estratega argentino.

"Logramos no recibir ninguna tarjeta, no hacer falta y que no pateen al arco de Hernán. Tenemos que seguir trabajando, hay un camino marcado que es el de la solidez", agregó.

"Saber que en casa, cuando los rivales repliegan, empezar a encontrar con naturalidad lo que vimos hoy. Fuera de casa debemos competir, todavía no encontramos la victoria, pero estamos cerca", añadió.

