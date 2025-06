El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Becaccece, se refirió sobre los rumores que lo vinculan como el nuevo estratega de Chile, tras la salida de Ricardo Gareca.

"No estoy al tanto, pero si observas mi carrera, yo siempre he terminado mis contratos. Siempre he respetado mis palabras, eso para mí es muy importante”, dijo en una entrevista con Directv Sports.

Sobre su contrato con la Tri: “Yo tengo contrato hasta que termine el Mundial y Dios quiera lo pueda llevar adelante”.

Lea también: Jorge Guzmán: "Hemos respaldado a Jorge Célico, pero se hizo una inversión grande como para que siga todo igual"