Fútbol Internacional
10 sep 2025 , 06:18

Sebastián Beccacece: "Hay que seguir trabajando con humildad y respeto. Los jugadores tienen un compromiso enorme"

Con la victoria ante Argentina, la selección de Ecuador alcanzó el segundo lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos

   
  • Sebastián Beccacece: Hay que seguir trabajando con humildad y respeto. Los jugadores tienen un compromiso enorme
    El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, en el partido ante Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas ( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, quien no pudo estar en el banquillo durante el partido ante Argentina por acumulación de tarjetas amarillas, se pronunció sobre el triunfo conseguido en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

“El grupo demostró lo que viene construyendo: el compromiso con la gente y la alegría de poder regalarle una victoria al pueblo para que lo disfrute”, expresó Beccacece en una entrevista con el periodista Andrés Muñoz, de Radioactiva.

“Uno siempre sueña con esto, tiene ganas y entusiasmo porque los chicos lo transmiten. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto. Los jugadores tienen un compromiso enorme. Y a la gente, muy agradecido, porque una vez más llenaron el estadio”, concluyó.

Lea también: Lionel Scaloni: "Por momentos hemos sufrido, sobre todo cuando nos hemos quedado con 10 jugadores"

Con esta victoria, la selección de Ecuador alcanzó el segundo lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos, superando a potencias como Colombia (28), Uruguay (28), Brasil (28) y Paraguay (28).

El próximo compromiso de Ecuador será en octubre, cuando se enfrente a las selecciones de Estados Unidos y México.

Temas
Argentina
Selección Ecuador
Eliminatorias
Eliminatorias Mundial 2026
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas