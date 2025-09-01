Fútbol Internacional
Seattle Sounders venció al Inter Miami de Messi y quedó campeón de la Leagues Cup

El Seattle Sounders venció 3-0 al Inter Miami y quedó campeón de la Leagues Cup

   
    Seattle Sounders, campeópn de la Leagues Cup( Foto: Internet )
El Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 al vencer 3-0 en la final a la constelación de figuras del Inter Miami lideradas por el astro argentino Lionel Messi, este domingo en el estadio Lumen Field en Seattle.

Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.

En declaraciones al final del partido, Schmetzer comentó que esta victoria significa "mucho porque es contra uno de los mejores equipos de nuestra liga, del mundo, con Messi, con tantos buenos jugadores: Suárez, Alba, Busquets, y les hemos ganado de forma contundente".

Más de 65.000 aficionados abarrotaron las tribunas del Lumen Field. Los seguidores del Sounders fueron mayoría y ejercieron presión sobre Messi. En cuanto el 10 argentino tomaba la pelota, recibía sonoras silbatinas.

El inicio del juego, intenso y dinámico, presentó interesantes rivalidades, por ejemplo en uno de los costados, Ian Fray, lateral derecho de Miami, y el argentino Pedro de la Vega, extremo izquierdo de Seattle, se preocupaban mutuamente.

En una jugada muy puntual, al 12, el volante mexicano Obed Vargas, realizó una arriesgada, pero precisa barrida en el área para impedir que Messi recibiera un pase filtrado del uruguayo Luis Suárez.

Lionel Messi en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders
Lionel Messi en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders ( AFP )

El 10 de las Garzas mostró su clase al 20 cuando dio un pase de tres dedos al área para su compatriota de Rodrigo de Paul. El argentino intentó un remate que fue bloqueado por el defensa Jackson Ragen.

En medio del acoso del Inter, Jesús Ferreira alumbró el camino del Sounders. El colombiano abrió el juego hacia la derecha para la incorporación de Alex Roldán, quien mandó el centro al área chica y ahí apareció De Rosario para firmar el 1-0 con un remate de cabeza, al 26.

Recién ingresado y fresco, Minonunou corrió veloz por izquierda y llegó al área donde fue derribado por un extenuado Yannick Bright. El árbitro señaló el penalti y Roldán firmó el 2-0 con un toque a la izquierda de Ustari que se lanzó al lado contrario.

Rothrock sentenció el 3-0 al colarse al área entre dos defensas, Busquets y Maximiliano Falcón, para resolver con un tiro cruzado, al 89.

Como campeón de la Leagues Cup, el Seattle Sounders consiguió un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; también participará en este torneo, pero lo hará desde la primera ronda.

Para el Seattle Sounders esta Leagues Cup es el segundo título internacional de su historia. El anterior fue la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022.

