Santos vence al Palmeiras y respira de la zona de descenso

El gol de Benjamín Rollheiser en los últimos minutos dio <b>la victoria al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/santos-fc target=_blank>Santos</a> ante <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/palmeiras target=_blank>Palmeiras</a> por 1-0 </b>este sábado en Vila Belmiro. En un encuentro aplazado de la jornada 13, Santos escapa de la zona de<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/carlo-ancelotti-neymar-lista-jugadores-mundial-2026-GG10434983 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>