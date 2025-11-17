Santos vence al Palmeiras y respira de la zona de descenso

El gol de Benjamín Rollheiser en los últimos minutos dio la victoria al Santos ante Palmeiras por 1-0 este sábado en Vila Belmiro.

En un encuentro aplazado de la jornada 13, Santos escapa de la zona de descenso y dejando a Palmeiras sin el liderato, lo que permitió a Flamengo ampliar su ventaja a falta de cinco jornadas.

El equipo del argentino Juan Pablo Vojvoda dominó la primera mitad y Palmeiras se mostró mejor en la segunda, en los ultimos instantes del encuentro, Robinho Jr. cabeceó el balón para que Rollheiser, con un disparo raso cruzado, anotara el único gol del partido.

Palmeiras sufrió la baja de ocho jugadores clave. Seis de ellos fueron convocados por sus selecciones nacionales: Vitor Roque, Gustavo Gómez, Sosa, Piquerez, Emi Martínez y Facundo Torres. A ellos se suman las ausencias de Andreas Pereira y Allan por suspensión.

Palmeiras se encuentra en el segundo puesto del Brasileirão con 68 puntos, tres menos que Flamengo. Santos ascendió a la decimosexta posición con 36 puntos, escapando momentaneamente del descenso.