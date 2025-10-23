Fútbol Internacional
23 oct 2025 , 15:19

Santiago Sosa, capitán de Racing, sufrió una fractura en su rostro tras un codazo en Copa Libertadores

El capitán de Racing Club, Santiago Sosa, sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho en el partido ante Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
    El capitán de Racing Club, Santiago Sosa, sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho( Foto: Internet )
Este jueves 23 de octubre, Racing Club informó a través de sus redes sociales el parte médico de Santiago Sosa, quien sufrió un fuerte golpe durante la derrota frente a Flamengo, en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico, donde se le realizaron estudios. El jugador permaneció en observación, fue dado de alta esta mañana y presenta una fractura en el seno maxilar superior derecho”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

“El futbolista será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para determinar el tratamiento correspondiente”, agregó la institución en su comunicado.

El incidente ocurrió en tiempo de descuento, cuando Marcos Rojo saltó a disputar una pelota aérea e impactó accidentalmente con el codo en el rostro de su compañero.

Lea también: Flamengo, con gol de Jorge Carrascal, derrotó a Racing de Avellaneda, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

El golpe dejó a Sosa tendido en el césped, con una notoria inflamación y sangrado en el ojo derecho, lo que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico. Pese al dolor, el mediocampista insistió en continuar y disputó los minutos finales del encuentro.

Debido a la lesión, Sosa se perdería el partido de vuelta frente a Flamengo, una baja sensible para Racing, ya que es el capitán y una de las piezas clave del equipo dirigido por Gustavo Costas.

El encuentro de revancha se disputará el miércoles 29 de octubre, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Presidente Perón, conocido como El Cilindro de Avellaneda.

