Samuel Eto’o fue captado mientras golpeaba a ‘youtuber’ argelino

Eto'o estaba rodeado de varias personas que no pudieron detenerlo a pesar de sus esfuerzos. La escena tuvo lugar en el Estadio 974 , el de los contenedores reconocibles en las imágenes, al terminar el partido de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur (4-1) por el Mundial Qatar 2022 .

Sadouni le menciona al árbitro gambiano Bakary Gassama, que ofició el partido de vuelta del repechaje entre Argelia y Camerún (1-2) en el que los 'Leones Indomables' se clasificaron al presente Mundial en detrimento de los 'Verdes'.

Luego de la eliminación hubo muchos rumores en Argelia que decían que el árbitro había sido sobornado. "Hice todo esto por Argelia", explicó Sadouni SM en el video.

Lea también: 'No me ha gustado nada' el gesto de Cristiano Ronaldo



"Estoy en comisaría para la investigación. Hay que compartir este video, como Eto'o es famoso tengo miedo de que oculten el caso, pero confío en la policía catarí", añadió el creador de contenido en el video.

Eto'o "me rompió mi cámara y mi micrófono, me ha golpeado aquí (señalando a su mentón)", agregó el yotuber. Un responsable de Fécafoot mencionó que el reconocido exfutbolista no quería dar declaraciones. Samuel Eto'o actualmente es embajador del comité de organización del Mundial Qatar 2022.