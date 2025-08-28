Fútbol Internacional
Rúben Amorim, técnico del Manchester United: "Algo tiene que cambiar y no son los jugadores"

El técnico portugués Rúben Amorim aseguró en entrevista después de la derrota contra Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa, que "el equipo y los jugadores hablaron muy fuerte por mí hoy".

   
    Rúben Amorim en el partido contra Grimsby Town. ( Getty Images )
El portugués Rúben Amorim, técnico del Manchester United, aseguró, tras caer en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, que "algo tiene que cambiar y no son los 22 jugadores de nuevo".

El United perdió en la tanda de penaltis contra el Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa, dejando a Amorim muy tocado tras perder contra el Arsenal en la primera jornada de la Premier League y empatar contra el Fulham en la segunda.

Lea: Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup por un equipo de la cuarta división

"Estoy en shock. Necesitamos luchar contra un montón de cosas, pero en estos momentos tenemos que dar la cara. Si no lo hacemos, está claro que algo tiene que cambiar y no van a ser los 22 jugadores de nuevo", dijo Amorim, que lleva menos de un año en el cargo tras sustituir a Erik Ten Hag.

En este tiempo, el United acabó la pasada Premier League en decimoquinta posición, sin clasificarse para Europa, y perdió la final de la Liga Europa contra el Tottenham Hotspur.

Amorim no quiso culpar al arquero camerunés André Onana, que falló en los dos goles del Grimsby y paró uno de trece penaltis.

"Con todo el respeto, cuando juegas contra un equipo de Cuarta división, no es el portero, es todo. Hoy mis jugadores han mandado un mensaje muy claro. No importa si remontas el 2-0 o no. Es cómo hemos estado durante el partido", indicó a la conclusión del encuentro.

