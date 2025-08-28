Rúben Amorim, técnico del Manchester United: "Algo tiene que cambiar y no son los jugadores"

El portugués <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ruben-amorim-manchester-united-peor-equipo-historia-premier-league-titulo-europeo-MB9298781 target=_blank>Rúben Amorim</a></b>, técnico del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manchester-united#.p:1; target=_blank>Manchester United</a></b>, aseguró, tras caer en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, que <b>algo tiene que cambiar y no son los 22 jugadores de nuevo</b>. <b>El</b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/manchester-united-eliminado-carabao-cup-equipo-cuarta-division-JA10013192 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>