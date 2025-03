Este miércoles 12 de marzo, el exdelantero y empresario Ronaldo Nazário anunció que ha decidido no presentarse a las próximas elecciones para dirigir la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debido a la falta de apoyos.

Y completó: "No pude presentar mi proyecto, exponer mis ideas, ni escucharles como me hubiera gustado. No hubo ninguna apertura al diálogo".

