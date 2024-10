"Toda mi vida he vivido entre dos mundos. Uno, el fútbol, otro, el mundo real" , escribió el jugador el pasado mes de septiembre en The Player's Tribune, en una columna en la que se abrió sobre cómo ha integrado el fútbol a su vida.

Pero bajo la batuta de Pep Guardiola, el madrileño dio un salto de calidad, convirtiéndose en uno de los mejores mediocentros del mundo y teniendo protagonismo en los logros del club 'citizen' en el último lustro.

Entre estos, destacan las cuatro Premier League ganadas de forma consecutiva desde 2021, un campeonato en el que su presencia se hace notar.

Desde su llegada y hasta su lesión a finales de septiembre, el City contaba con un porcentaje de victorias de 74,1% con el madrileño sobre el campo, y un 61,9% en los partidos en los que fue baja por decisión técnica o lesión.

En 2021 vio desde el banquillo cómo el City perdía la final de la Champions contra el Chelsea (1-0), pero dos años después llegó su redención, anotando un gol para la historia del club inglés.

Con la 'Roja' debutó en 2018, pero se asentó en el mediocentro tras la retirada como internacional de Sergio Busquets. Con Luis de la Fuente en el banquillo ganó la Liga de Naciones en 2023 y, sobre todo, la Eurocopa-2024, siendo elegido Mejor Jugador de ambos torneos.

"Estoy muy orgulloso del jugador en que me he convertido y no solo en el campo. Me gusta lo que represento ante mis compañeros, que me escuchen en el vestuario y en los entrenamientos. Lo disfruto", resumió antes de la Eurocopa en una entrevista al diario L'Équipe sobre su rol en la 'Roja'.

Ahora apartado de los terrenos de juego toda la temporada por su grave lesión de rodilla, Rodri recogió en muletas la cosecha de su gran año, mientras cuenta ya los días para volver al césped, el 'otro mundo' en el que nunca más pasará desapercibido.