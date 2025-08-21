Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 22:00

River Plate, en penales, derrotó a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate igualó 1-1 y penales venció (3-1) a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
  • River Plate, en penales, derrotó a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores
    El portero de River Plate, Franco Armani, celebra la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores( AFP )
Fuente:
Agencia
user placeholder

AFP
Canal WhatsApp
Newsletter

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó al Libertad de Paraguay este jueves y se clasificó para cuartos de final de la Copa Libertadores, donde jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras.

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo.

Lea también: ¡La Noche es Blanca! Liga de Quito eliminó a Botafogo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

La serie se definió en penales porque el partido de ida también había finalizado en igualdad (0-0).

En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro y River anotó tres y logró una festejada clasificación a cuartos de final.

Temas
Copa Libertadores
River Plate
libertad
Ecuador
Noticias
Recomendadas