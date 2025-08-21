River Plate, en penales, derrotó a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó al Libertad de Paraguay este jueves y se clasificó para cuartos de final de la Copa Libertadores, donde jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras.

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo.

La serie se definió en penales porque el partido de ida también había finalizado en igualdad (0-0).

En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro y River anotó tres y logró una festejada clasificación a cuartos de final.