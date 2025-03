Ricardo Gareca: “Tengo toda la energía, no me gustaría dejar el cargo en este momento"

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, se mostró comprensivo este martes con la frustración que verbalizó la afición en las tribunas del Estadio Nacional de Santiago, que cantaron “Gareca ya se va” tras el empate sin goles ante Ecuador.

A su vez, insistió en su deseo de mantenerse al frente de La Roja, que hoy se alejó un poco más de la posibilidad de clasificar para el Mundial 2026.

“Es un ambiente que no es el ideal y no es lo que uno busca, pero hay que ser respetuoso con el público, hoy llenaron el estadio y entiendo el malestar”, dijo Gareca en conferencia de prensa.

Chile sumó apenas un punto, que lo mantiene en el último lugar de las eliminatorias con 10 puntos, igualado con Perú, y a cinco del puesto de repesca que tiene Venezuela.

Sobre su continuidad, el entrenador argentino afirmó que tiene “toda la energía, y no me gustaría dejar el cargo en este momento. Quiero estar al lado de los muchachos en esta situación y es lo que me corresponde”.

“No hablo en caliente, me tomo el tiempo para contestar. La relación mía con los dirigentes es excelente, pero tienen toda la posibilidad de sentarse conmigo y manifestarme lo que consideren conveniente”, agregó.

El ‘Tigre’ respondió ante la insistencia sobre su salida del cargo: “yo vendría a ser el problema si Chile viene antes clasificando a todos los mundiales, hace ocho años a esta parte que no viene bien”.

“Chile atraviesa una ansiedad, no de ahora, sino que lo arrastra de hace muchos años”, añadió Gareca sobre el problema de La Roja para lograr objetivos como la clasificación al Mundial, al cual no asistió en sus últimas dos ediciones.

Sobre el trámite del partido, el entrenador aseguró que “el equipo lo buscó, hizo un gran primer tiempo, el segundo fue más disputado pero hizo todos los méritos para llevarse los tres puntos”.

“No ganamos el partido porque no tuvimos la liga, que no venimos teniendo hace tiempo”, comentó sobre la falta de gol.

Gareca comentó que La Roja “arrancó bien en el segundo tiempo, pero se fue diluyendo quizá con los cambios de Ecuador y con el ambiente que había, pero en general Chile hizo un gran partido”.

“Tengo que resaltar la actitud de los muchachos, estuvimos muy metidos en el partido desde el primer momento, pero es una lástima que no lo hayamos podido ganar”, cerró.