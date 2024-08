El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, anunció este viernes una nómina de 26 jugadores para enfrentar la Eliminatoria al Mundial 2026 ante Argentina y Bolivia en septiembre, con la ausencia de su figura Alexis Sánchez, pero aseguró que deben “estar preparados para responder sin los mejores”.

“Debemos estar preparados para responder sin los mejores jugadores, es un desafío para todos y una realidad. La selección va a responder”, afirmó el entrenador argentino en una conferencia de prensa en el Complejo Juan Pinto Durán.

La lista ratificó las ausencias de Sánchez por lesión y del portero Claudio Bravo, quien está sin equipo. Sobre el delantero del Udinese italiano, el técnico dijo que conversó con él. “Tenía ganas, siempre está la intención de estar, pero lo liberamos para que se recupere de la mejor manera”.

A las bajas también se sumó el central Igor Lichnovsky, del América mexicano, quien se había convertido en un pilar en la zaga de La Roja, y debe operarse de una lesión en la rodilla derecha.

Entre los nombres citados, hay algunos que recibieron su primera nominación, como el delantero Bruno Barticciotto que ha tenido un buen presente en la liga argentina con Talleres de Córdoba.

En los casos del portero Lawrence Vigouroux, del Swansea City inglés; el atacante Jean Meneses en el Toluca mexicano, o el lateral Eugenio Mena, del Universidad Católica chileno, estuvieron en una lista ampliada antes de la Copa América de Estados Unidos.

Mena, quien formó parte de la generación bicampeona de América, ha sido llamado porque el lateral Gabriel Suazo, del Toulouse francés, deberá cumplir una fecha de suspensión en el partido ante Argentina en Buenos Aires.

En ese sentido, Gareca comentó que “Gabriel en esta primera fecha no lo vamos a contar y tenemos que resolver entre Thomas (Galdames) y Eugenio (Mena), quién es el que lo va a reemplazar”.

El técnico de La Roja comentó que para hacer este llamado “optamos por la experiencia en lo que es la clasificatoria, no hay ninguna preferencia en particular”.

Chile jugará ante Argentina en Buenos Aires el 5 de septiembre y luego el 10 ante Bolivia en Santiago, en la búsqueda de puntos que le permitan trepar en la clasificación en la que se encuentra octavo, fuera de los cupos al Mundial.

Argentina para este partido también tendrá la ausencia de su astro Lionel Messi, pero ‘el Tigre’ no le otorgó mayor relevancia: “Argentina no va a cambiar y no lo ha hecho cuando le han faltado figuras importantes. Tiene la obligación y es la mentalidad que tiene”.

Gareca fue enfático al decir que Chile necesita “sumar y ganar en cualquier escenario” por lo que saldrá a buscar los puntos para cumplir su objetivo de estar en el próximo Mundial.

“En esta doble fecha vamos a salir a ganar, no estamos para especular. Esa es la mentalidad que queremos para la selección y todos estamos de acuerdo”, afirmó.

A pesar de que los resultados y el desempeño en la pasada Copa América no fueron los esperados, el seleccionador consideró positivo el rodaje que ya tiene junto al equipo contando los amistosos previos al certamen.

“Nos agarra totalmente metidos, tuvimos seis partidos que fueron importantes. Estoy convencido de que vamos a llegar bien, tengo muchas expectativas y mucha confianza”, agregó.

En el panorama general por los puestos a la Copa del Mundo, Gareca consideró que Chile solo ha visto diferencia con “selecciones que están en lo más alto del ranking” y que “lo demás ha sido bastante disputado y parejo”.