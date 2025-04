La revelación de Filipe Luis en la última actuación de Gonzalo Plata con Flamengo

“ Gonzalo Plata llegó exhausto, no tenía condiciones para jugar el partido. La recomendación era que no jugara”, dijo el DT del Fla.

No obstante, Luis reconoció que “la opción que tenía era que jugara no más de 30 minutos y decidí poner a Plata en lugar de Luiz, que tenía un golpe en la pierna y dio señales de que no podía seguir en la cancha”, cerró.

Lea más: ¿Por qué Kendry Páez no jugará ante Barcelona SC en la Copa Libertadores?



Plata disputó 33 minutos, en los que tocó 29 veces el balón, dio 15 pases y completó dos centros.

Por otro lado, en el Inter de Porto Alegre, Enner Valencia ingresó a la variante al minuto 68.