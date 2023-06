Representante de jugadores criticó a la madre de Mbappé: "Si tuviera un agente de verdad, ya estaría en Real Madrid"

Yvan Le Mée, representante de jugadores como el madridista Ferland Mendy, aseguró que la madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, no sabe "manejar la situación" para cerrar un traspaso al Real Madrid y reconoció que si el delantero francés hubiese "tenido un agente hace dos años", ya estaría vestido de blanco.

"Cuando no tienes los códigos ni los usos y costumbres, cuando hablas con el dirigente de un club histórico, como si estuvieras hablando con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona. Quizá no sepas cómo manejar la situación para llegar hasta allí", aseguró en una entrevista con el programa 'After Foot' de RMC.

"Estoy convencido de que de haber tenido un agente hace dos años, en la época de las conversaciones con el Real Madrid, hubiera ido al Real Madrid. Sigue en París y obviamente no parece contento de estar allí", añadió.

Yvan Le Mée ve a la madre de Mbappé como una figura de colaboradora, para "tareas administrativas", pero no como representante en una operación que puede convertirse en la más cara de la historia del fútbol.

"Solo el que tiene una licencia negocia, hace traspasos e interviene en el mercado. Ella hace los trámites. Ser agente no es su trabajo porque no tiene capacidad de actuar. En la vida hay que hacer lo que sabes. Yo quería hacer un restaurante, pero no sé cocinar y decido no hacerlo. El que no tiene licencia, no debería poder negociar. El trabajo de agente es para realizar operaciones", sentenció.