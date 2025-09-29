Fútbol Internacional
29 sep 2025

Real Madrid tendrá un viaje de 7 000 kilómetros después de su derrota ante el Atlético

El Real Madrid encara la segunda jornada de la Champions League en la visita al Kairat Almaty, un viaje de casi 7 000 kilómetros, que llega en medio de una semana con duelos de exigentes para los merengues en La Liga.

   
    Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. ( EFE )
Después de sufrir una derrota tan amplia en un derbi, un 5-2 en el Metropolitano 75 años después en el historial del enfrentamiento, la reacción de los dirigidos por Alonso será buscar una victoria contundente.

Las cinco bajas por lesión del conjunto blanco son en defensa. El Madrid sufre la baja de sus dos laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, y la de Antonio Rüdiger y Éder Militao en el centro de la defensa y Ferland Mendy en un lateral izquierdo que es la única demarcación bien cubierta.

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", dijo Xabi en rueda de prensa.

"Mañana es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante, queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", dijo.

