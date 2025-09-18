Fútbol Internacional
Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, será juzgado por difusión de videos sexuales

El defensa español del Real Madrid, Raúl Asencio, irá a juicio por la grabación y difusión de material audiovisual de contenido sexual sin consentimiento. Así lo dictaminó un juez de la isla de Gran Canaria.

   
    Raúl Asencio, de 22 años, irá a juicio junto a tres ex canteranos del Real Madrid( REDES )
El defensa español del Real Madrid, Raúl Asencio, irá a juicio debido a la grabación y difusión de material audiovisual sexual sin consentimiento.

Asencio, junto a tres ex miembros de la cantera del Real Madrid también comparecerán ante el juez, acusados ​​de grabar y compartir vídeos sexuales de dos mujeres adolescentes, una de ellas menor de edad, declaró el tribunal de la isla española de Gran Canaria.

Para lo ex canteranos, la pena solicitada es de cuatro años y siete meses y la prohibición de acercarse a 500 metros de la casa o el trabajo de las afectadas. Para Asencio, de 22 años, el fiscal pide una pena de dos años y medio de prisión, ya que el recibió la grabación y se la mostró a un amigo, según documentos judiciales.

El hecho sucedió en julio del 2023 y Asencio formaba parte del equipo juvenil del Real Madrid en el momento del presunto incidente. En mayo del presente año, el jugador dijo que no participó en ninguna conducta que violara los derechos de las mujeres.

