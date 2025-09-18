Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, será juzgado por difusión de videos sexuales

El defensa español del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid</a></b>, <b>Raúl Asencio</b>, irá a juicio debido a la <b>grabación y difusión de material audiovisual sexual </b>sin consentimiento. <b>Asencio, junto a tres ex miembros de la cantera del</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jose-mourinho-nuevo-director-tecnico-benfica-ID10133795 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>