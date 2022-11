Qatar 2022: “No me han dejado ayudar a Camerún”, dice el desconvocado Onana

André Onana, portero de la selección de Camerún, aseguró que no le han dejado "ayudar" a su país, después de ser apartado del Mundial Qatar 2022 por discrepancias con el entrenador.

Lea también: Irán amenaza a las familias de sus jugadores si "no se comportan"

Onana abandonó este martes la concentración de su selección, después de una discusión con Rigobert Song, estratega senegalés. Esto debido a que él no estaba contento con la salida de balón del portero después del primer partido de la fase de grupos.

"Ayer no se me permitió estar en el campo y ayudar a mi país", dijo Onana, que se perdió el partido ante Serbia. "Siempre me he comportado de un modo en el que ayudar al equipo a conseguir éxitos, con buen comportamiento", aseguró.