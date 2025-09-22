Fútbol Internacional
22 sep 2025 , 09:40

PSG y Marsella jugarán al mismo tiempo que la entrega del Balón de Oro

El clásico del fútbol francés se suspendió este domingo debido a la amenaza de intensas lluvias en la ciudad de Marsella y finalmente se jugará este lunes, coincidiendo con la gala del Balón de Oro.

   
El partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella por la quinta fecha de la Ligue 1 tenia que disputarse este domingo en casa del Marsella pero fue cancelado debido a amenaza de intensas lluvias.

La LFP, asociación francesa de fútbol profesional, reprogramó el partido para el lunes a las 13h00 (hora Ecuador), una hora antes del arranque de la gala del Balón de Oro.

Lea más: Balón de Oro 2025: quiénes están nominados, cómo se vota y qué esperar de esta gala

El club parisino quería a toda costa evitar jugar el lunes por la noche debido a la ceremonia del Balón de Oro, que podría coronar a Ousmane Dembélé como ganador del galardón. Sin embargo, el Marsella se negó a jugar otro día y se rigió al reglamento.

El artículo 548 del reglamento de la competición establece: "Cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplace o se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto de su interrupción, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP".

El Olympique de Marsella amenazó con acciones legales si el partido no se jugaba este lunes así que no hubo más insistencia por parte de la directiva del Paris.

Temas
Balón de Oro
Fútbol Frances
Ligue 1
Ousmane Dembélé
París
Noticias
