En el primer encuentro, Félix Sánchez Bas probó una nueva estrategia ante la Albiceleste , pero fue negativo para los jugadores; pues no funcionó en los jugadores a los que cambió de posición.

El estratega español buscaría mantener la gran mayoría de los futbolistas de la última fecha, pero buscaría tener a un nueve de área para reforzar el ataque.

La selección de Ecuador jugaría con: Hernán Galíndez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco; Kendry Páez, Jeremy Sarmiento y Jordy Caicedo.

Kevin Rodríguez aún no está recuperado físicamente, por lo que no entrará a la convocatoria; mientras que Enner Valencia ingresaría a la variable, ya que aún no está listo para jugar los 90 minutos.