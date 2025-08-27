Presidente de Independiente de Avellaneda acusa a directivos de la Universidad de Chile de complicidad con hinchas

<b>Néstor Grindetti</b>, presidente del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-avellaneda>Independiente </a>argentino, acusó este miércoles a los directivos de <b>Universidad de Chile </b>de complicidad con los hinchas de ese club que protagonizaron los violentos<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-sudamericana></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/conmebol-decisiones-arbitro-var-cuartos-final-copa-libertadores-sudamericana-YH9999166></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/independiente-avellaneda-universidad-chile-incidentes-ataque-hinchas-HG9989696></a> <b></b> <b></b> <b></b>