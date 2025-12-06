Premier League: Piero Hincapié fue titular en dura derrota del Arsenal

El Aston Villa de Unai Emery se llevó una agónica victoria ante el Arsenal de Mikel Arteta gracias a un gol en el último suspiro del argentino Emiliano Buendía, un desenlace que dejó la Premier League al rojo vivo y expuso los problemas defensivos de los ‘Gunners’, particularmente en la línea donde Piero Hincapié fue titular y atravesó momentos de mucha dificultad.

El conjunto de Birmingham, que suma ya siete triunfos consecutivos en todas las competiciones, quedó a solo tres puntos del Arsenal. Los locales no ceden unidades en la Premier desde el 1 de noviembre, cuando cayeron en Anfield. La euforia en Villa Park estalló cuando Buendía, ingresado al 88’, empalmó un balón suelto en el área en el último segundo para batir a David Raya.

El partido comenzó con una intensidad altísima. El Arsenal, muy mermado en defensa por las bajas de Gabriel, William Saliba y Christian Mosquera, alineó a Piero Hincapié y Jurrien Timber como centrales. Desde temprano, la zaga londinense mostró fisuras y el ecuatoriano fue uno de los más exigidos ante la movilidad de Ollie Watkins. En la acción más clara del Villa en la primera mitad, Watkins se impuso físicamente a Hincapié y Timber, quedando mano a mano con Raya, quien evitó el gol con una parada extraordinaria.

En la otra área, el ‘Dibu’ Martínez —titular pese a llegar entre algodones tras lesionarse en el calentamiento previo ante el Brighton— volvió a ser decisivo. Primero atajó un disparo de Ødegaard y luego frustró un potente remate de Bukayo Saka, quien regresaba al once inicial y fue una amenaza constante.

El Villa tomó el control del juego y encontró premio a los 34 minutos: Matty Cash aprovechó un mal despeje de Timber tras un centro de Pau Torres y fusiló a Raya para el 1-0. Con Arsenal desordenado y una defensa que no lograba estabilizarse, Hincapié vivió un tramo particularmente complicado tratando de contener las transiciones del equipo local.

Tras el descanso, Arteta buscó reanimar a su equipo con los ingresos de Gyökeres y Trossard, este último protagonista al empatar el marcador tras un rebote en el área provocado por la presión de Declan Rice. El belga, pese a su impacto, debió salir por molestias físicas minutos antes del final.

En el tramo decisivo, el Arsenal rozó la remontada: Martínez voló para impedir el gol de Ødegaard, y Malen estuvo a punto de ampliar para el Villa. También Timber estuvo cerca de anotar en su propia portería por un despeje fallido, reflejo de la tensión y la fragilidad defensiva del Arsenal, con Hincapié forzado constantemente por la intensidad rival.

Cuando el partido parecía sentenciado al empate, llegó la jugada final. Tras un balón perdido en el área, Emiliano Buendía apareció desde atrás para clavar un remate perfecto y desatar la locura en las gradas.

Pese al golpe, el Arsenal seguirá líder al menos una jornada más, mientras que el Aston Villa se instala como segundo provisional. Para Hincapié, que completó un partido de altibajos y momentos de sufrimiento defensivo, será un duelo para revisar, especialmente por las dificultades que mostró la zaga bajo la presión continua del rival.